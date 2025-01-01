Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Die Todeszelle
22 Min.
Grausame Nachricht für Conny Niedrig: Ihre Freundin und Kollegin, Susanne Wiener, wurde bei einem verdeckten Einsatz brutal hingerichtet. Auf der Jagd nach dem Täter stoßen Conny und Bernie fast an die Grenzen ihrer Freundschaft.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1