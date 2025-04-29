Wenn der Pizzabote zweimal klingeltJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Wenn der Pizzabote zweimal klingelt
22 Min.Folge vom 29.04.2025
Tod auf Bestellung: Die attraktive Corinna Walters wird halbnackt und erstochen in der Küche ihres Freundes aufgefunden. Unter Verdacht steht der Pizzabote Giuseppe Bellini. Hat er die junge Frau wirklich wegen ein paar Euro ermordet oder steckt etwas ganz anderes hinter der grausamen Tat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1