Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die letzte Abrechnung

SAT.1Staffel 5Folge 60
Folge 60: Die letzte Abrechnung

22 Min.Ab 12

Der 46-jährige Pizzabäcker Bruno Calabrese wird in seinem eigenen Restaurant brutal mit einer Venus-Statue erschlagen. Zwischen Pizza, Pasta, und Pesto stoßen die Kommissare auf eine Spur aus Eifersucht, Raffgier und unbeglichenen Rechnungen ...

SAT.1
