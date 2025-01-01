Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Nicht ohne Dich
22 Min.
Akay Cetin ruft verzweifelt die Polizei: Er fürchtet, der Mörder seiner Verlobten Janina zu sein, aber er kann sich an nichts erinnern. Die Polizei findet ein blutiges Bett, doch keine Leiche. Die Kommissare stoßen auf ein Netz aus Widersprüchen und Lügen ...
