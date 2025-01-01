Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 62
22 Min.

Ein Heckenschütze versetzt Duisburg in Panik. Für die Bevölkerung wird jeder Gang zum Supermarkt und jeder Ausflug auf den Spielplatz zu einer tödlichen Gefahr. Unter Hochdruck ermitteln die Kommissare, bis der unsichtbare Killer wieder zuschlägt ...

SAT.1
