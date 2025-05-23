Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 63vom 23.05.2025
22 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Verliebt, verlobt, verstorben - die 34-jährige Kommissarin Annika Schütz verschwindet an ihrem Hochzeitstag spurlos. Alles deutet darauf hin, dass sie ermordet wurde. Als die Kommissare den Täter in ihren eigenen Reihen jagen, wird eine unfassbare Vermutung zur grausamen Gewissheit ...

SAT.1
