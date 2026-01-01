Den Nagel auf den Kopf getroffenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Den Nagel auf den Kopf getroffen
22 Min.
Freitagabend - endlich Wochenende. Doch dann klingelt das Telefon und alles ist vorbei: Auf die Polizeipräsidentin wurde ein Nagelbombenanschlag verübt, bei dem ihre Tochter lebensgefährlich verletzt wurde! Die Kommissare stehen vor einem ihrer brisantesten Fälle ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1