Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Den Nagel auf den Kopf getroffen

SAT.1Staffel 5Folge 67
Folge 67: Den Nagel auf den Kopf getroffen

22 Min.

Freitagabend - endlich Wochenende. Doch dann klingelt das Telefon und alles ist vorbei: Auf die Polizeipräsidentin wurde ein Nagelbombenanschlag verübt, bei dem ihre Tochter lebensgefährlich verletzt wurde! Die Kommissare stehen vor einem ihrer brisantesten Fälle ...

SAT.1
