Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mörderische Diagnose

SAT.1Staffel 5Folge 71
Mörderische Diagnose

Mörderische DiagnoseJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 71: Mörderische Diagnose

22 Min.

Nach einer Routine-OP kommt Werner Kemper nicht mehr zu sich und stirbt im Krankenbett - der Tod gibt Rätsel auf. Haben es die Kommissare mit Ärztepfusch zu tun oder hatte der reiche und mehrfach geschiedene Mann Feinde in der eigenen Familie?

