Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Kronzeuge

SAT.1Staffel 5Folge 82
Der Kronzeuge

Der KronzeugeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 82: Der Kronzeuge

22 Min.Ab 12

Mitten ins Herz: Der Vorstandstandsvorsitzende Gerd Kaltenbach wird in einem Hotelzimmer niedergeschossen aufgefunden. Neben ihm entdeckt die Polizei eine alte Tonbandkassette. Die Kommissare stoßen auf eine grausame Spur in der Vergangenheit, die sie direkt zum Täter führt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen