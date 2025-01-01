Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Geständnis eines Mörders

SAT.1Staffel 5Folge 84
Das Geständnis eines Mörders

Das Geständnis eines MördersJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 84: Das Geständnis eines Mörders

22 Min.

Mordanschlag auf offener Straße: Bernd Stetting wird überfahren und gesteht kurz vor seinem Tod, dass er der gesuchte Prostituierten-Mörder ist. Ist das die Wahrheit oder eine Lüge? Die Kommissare ermitteln in seiner Vergangenheit und machen eine grauenvolle Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen