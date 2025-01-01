Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 87: Tatort Schule
22 Min.
Prügel, Pöbel und Proleten - brutale Gewalt und nackte Angst bestimmen die Tagesordnung der Gesamtschule West. Neuer Höhepunkt: Die 16-jährige Mia Schwan wird zusammengeschlagen und fast vergewaltigt. Die Kommissare ermitteln auf einem Schulhof mit erschreckenden Zuständen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1