Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 91: Tödlicher Seitensprung
22 Min.Ab 12
Sex mit Todesfolge: Jessica Dassel wird erwürgt im Bad ihres Hotelzimmers aufgefunden. Sie hatte die Nacht mit einem unbekannten Mann verbracht. Die Kommissare ermitteln zwischen betrogenen Ehemännern und sexhungrigen Singles.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1