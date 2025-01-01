Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Lilienmörder

SAT.1Staffel 5Folge 96
22 Min.Ab 12

In weiße Lilien gebettet wird die 24-jährige Sarah Ellberg erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Handschrift eines Psychopathen? Fakt ist, der Mörder handelte offensichtlich nach einer Romanvorlage. Welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter der skrupellosen Mordgier?

SAT.1
