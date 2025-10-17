Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Der geprügelte Hund
21 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Zusammengeschlagen und bewusstlos wird Erwin Höck in seiner verwüsteten Kneipe aufgefunden. Seine Frau Marianne konnte offenbar einen der Täter im Keller einsperren - doch der streitet alles ab. Stecken die schweren Jungs wirklich hinter dem Anschlag, oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Bereich?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1