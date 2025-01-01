Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebesreigen

SAT.1Staffel 8Folge 103
Liebesreigen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 103: Liebesreigen

23 Min.Ab 12

Ohne jede Chance - Die 19-jährige Cindy Möller wird erschlagen in einer betreuten Wohngemeinschaft für straffällige Jugendliche aufgefunden. Mitbewohnerinnen und Betreuer sind fassungslos - ist der Täter einer von ihnen?

