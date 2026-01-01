Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Der Kaiser von China
22 Min.Ab 12
Kommissarin Conny Niedrig ist verzweifelt, denn von ihrem Kollegen Bernie Kuhnt fehlt jede Spur. Unter Hochdruck versucht sie, seine letzten Stunden zurückzuverfolgen, als sich Bernie plötzlich bei ihr meldet und behaupt, er sei nach China entführt worden...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1