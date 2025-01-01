Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Geld ist nicht alles
22 Min.Ab 12
Nicola Richards wird lebendig verscharrt und erstickt qualvoll. Alles deutet auf Mord hin - bis die Kommissare Gegenstände finden, die eine geplante Tötung ausschließen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1