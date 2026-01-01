Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Dem Tod so nah
22 Min.Ab 12
Vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln stirbt der 23-jährige Sanitäter Karsten Mattig in seinem Rettungswagen. Selbstmord oder war die Tat ein lange geplanter Rachefeldzug?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1