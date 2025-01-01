Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Ein Traum in Weiß
23 Min.Ab 12
48 Stunden bevor die Hochzeitsglocken läuten, wird die Braut Jana Jäger erstochen. Zwischen verlorener Liebe und verspielter Zeit tauchen die Kommissare in ein endloses Gefühlschaos ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1