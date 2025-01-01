Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Cinderella
22 Min.Ab 12
Die Schauspielerin Anna Altendorf wird erschlagen. Wurde die 29-Jährige das Opfer einer Intrige oder ist Eifersucht das Mordmotiv? Während die Kommissare unter Hochdruck arbeiten, hat der Ermittler Thomas Bossmann nur noch Augen für die hübsche Tochter des Polizeipräsidenten ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1