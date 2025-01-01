Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Unschuldig schuldig
22 Min.Ab 12
Marie Klein, eine skrupellose und karriereorientierte Anwältin, wird erstochen in einer Tiefgarage gefunden. Schnell stellt sich heraus: Sie hatte mehr Feinde als Freunde. War die Tat ein Racheakt?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1