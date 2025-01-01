Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Ohne Zukunft
22 Min.Ab 12
Ein überfahrenes Mädchen auf einer einsamen Landstraße gibt den Kommissaren Rätsel auf. Nur wenige Kilometer weiter finden sie eine zweite Leiche - ein unbekannter Mann, erschossen in einem gestohlenen Auto. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Opfern?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
