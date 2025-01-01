Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 106: Zwischen den Stühlen
21 Min.Ab 12
Ein strenger türkischer Vater, zwei pubertierende Töchter und eine Leiche ... Der Abiturient Henning Jansen wird erschlagen im Kofferraum eines Autos gefunden. Steckt Eifersucht hinter der Tat oder hat der Mörder aus einem ganz anderen Motiv heraus gehandelt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1