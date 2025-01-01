Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Gestörte Nachtruhe
22 Min.Ab 12
Der Wagen von Simon Kruse prallt ungebremst gegen einen Baum und geht sofort in Flammen auf. Die Sachlage scheint klar: Selbstmord, weil Simon vor den Scherben seiner Beziehung stand. Doch dann gibt es erste Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Unfalls. War es doch Mord?
