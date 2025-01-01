Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Jackpot geknackt

SAT.1Staffel 8Folge 114
Jackpot geknackt

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 114: Jackpot geknackt

21 Min.Ab 12

Die Lottogewinnerin Ramona Hecker wird brutal gekidnappt. Neid, Missgunst, aber auch eine heiße Liebesaffäre sind mögliche Motive, doch vom Opfer fehlt weiterhin jede Spur. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod ...

