Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 120: Schwesterherz
22 Min.Ab 12
Kommissar Christian König liegt mit Kreuzbandriss in einer Duisburger Klinik, als die Krankenschwester Sandy Herz brutal erstochen wird. Christian ermittelt trotz seiner Verletzung in dem Krankenhaus und kommt dem Täter dabei gefährlich nahe ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1