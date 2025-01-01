Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 121: Der Wachhund
22 Min.Ab 12
Hinterrücks erschlagen liegt der Privatdetektiv Rainer Böll in seinem Wohnzimmer. Bei ihm wird ein Briefumschlag mit brisanten Fotos gefunden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Mord und den Fotos? Oder gibt es ein ganz anderes Motiv für die blutige Tat?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1