Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Das Sanatorium
22 Min.Ab 12
Den Kommissaren bietet sich ein Bild des Schreckens, als sie früh am Morgen auf eine verwirrte junge Frau mit blutverschmiertem Nachthemd, die durch den Wald irrt, aufmerksam werden. Als sie die Frau, die scheinbar aus der nahegelegenen psychiatrischen Klinik "Eulenhorst" ausgebrochen ist, zurückbringen, wartet auf sie eine weitere Überraschung: Sie finden dort den Klinikleiter Dr. Hoffmann erschlagen vor. Hängen beide Vorfälle zusammen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
