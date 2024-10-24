Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Bis zum Schluss
22 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Beinahe hätte der Wrestler Rico Reiter seinen letzten Kampf mit dem Leben bezahlt. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, als sie den Sportler bewusstlos und mit einer Spritze im Hals auffinden. Handelt es sich hier um einen verunglückten Dopingversuch oder vielmehr um einen missglückten Mordversuch? Bei den Ermittlungen verschwimmen Ernst und Spiel ...
