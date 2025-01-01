Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 129: Schamlos
22 Min.Ab 12
Musste der Nudismus-Fanatiker Klaus Stech seine Freizügigkeit mit dem Leben bezahlen? Der bekennende Nacktjogger kam von seinem letzten Lauf nicht zurück. Hat sich wirklich jemand so sehr an seiner Nacktheit gestört, dass er ihn umgebracht hat? Oder steckt ein ganz anderes Motiv hinter der Tat?
