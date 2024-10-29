Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 131: Verrat auf Russisch
22 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Tod bei der Beichte - mit diesem Schicksal wurde Dimitrij Raskolnikow konfrontiert, als er von einem Profi kaltblütig erschossen wird. Die Kommissare stoßen schnell auf ein Motiv: Nachdem sie Pässe ukrainischer Frauen bei dem Toten gefunden haben, deutet alles auf Menschenhandel hin. Sie müssen feststellen, dass in diesem Milieu Freunde auch schnell zu Feinden werden können ...
