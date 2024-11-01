Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 137vom 01.11.2024
22 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Wenn ein Traum zum Albtraum wird - Mara Klein wird nach ihrem herbeiersehnten Auftritt mit ihrer Schulband verschleppt und tags darauf im Wald ausgesetzt. Nun stehen die Ermittler und sie vor einer schweren Aufgabe: Orientierungslos und ohne Gedächtnis versucht Mara mit der Hilfe der Kommissare, den Vorabend zu rekonstruieren ...

