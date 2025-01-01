Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Lösung

SAT.1Staffel 8Folge 141
Die Lösung

Die LösungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 141: Die Lösung

22 Min.Ab 12

Sigrun Punte - der personifizierte Albtraum - zu Lebzeiten machte sie ihren Mitmenschen das Leben zur Hölle. Jetzt schmort sie selbst darin. Wer tötete die Frau, die die Gefühle von beinahe jedem mit Füßen trat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen