Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 142: Zu viel des Guten
22 Min.Ab 12
Die 21-jährige Studentin Eva Schott wird an einen Baum gefesselt und anschließend mit ihrem Gürtel erwürgt. Die Spur des Täters führt in den scheinbar undurchsichtigen Cyberspace. Werden die Kommissare in einem Netz aus Lügen, Verrat und hemmungsloser Lust den Täter stellen können?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1