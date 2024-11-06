Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgesahnt

SAT.1Staffel 8Folge 143vom 06.11.2024
Abgesahnt

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 143: Abgesahnt

22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Die Bankangestellte Linda Jeschke wird brutal erstochen. Anfangs gehen die Kommissare von einem persönlichen Motiv des Täters aus. Doch im Laufe der Ermittlungen kommen die Kommissare einem großangelegten Betrug auf die Spur, der jederzeit ein weiteres Opfer fordern kann.

