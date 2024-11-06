Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 144: Sendepause
21 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Der verheiratete Wirt Egon Hubert ist in Lilli verliebt. Als die Ermittler ihn erschlagen mit einer Whiskeyflasche im Keller auffinden, wird schnell Eifersucht zum Motiv des Mordes. Oder hat der Täter Egon aus einem ganz anderen Grund erschlagen? Denn wie sich später herausstellt, war er nicht der Einzige, der in Lilli verliebt war ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1