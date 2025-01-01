Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Überfahren

SAT.1Staffel 8Folge 145
Überfahren

ÜberfahrenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 145: Überfahren

22 Min.Ab 12

Tochter entführt - Beate Meininger erscheint völlig aufgelöst auf dem Polizeipräsidium. Ein Anrufer behauptet, ihre Tochter entführt zu haben. Er fordert die Summe von 150.000 Euro für ihre Freilassung, ansonsten würde das Mädchen sterben. Was hat der ebenfalls vermisste Stiefvater mit der ganzen Angelegenheit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen