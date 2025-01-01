Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 145: Überfahren
22 Min.Ab 12
Tochter entführt - Beate Meininger erscheint völlig aufgelöst auf dem Polizeipräsidium. Ein Anrufer behauptet, ihre Tochter entführt zu haben. Er fordert die Summe von 150.000 Euro für ihre Freilassung, ansonsten würde das Mädchen sterben. Was hat der ebenfalls vermisste Stiefvater mit der ganzen Angelegenheit zu tun?
