Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 146: Milan's Rückkehr
22 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Clara Renke macht eine schreckliche Entdeckung: Sie findet ihren Bruder bei einem Besuch tot neben seiner bewusstlosen Ehefrau Elvira auf. Kam es zwischen dem Ehepaar zu Streitereien, die schließlich tödlich geendet haben? Oder hat die Tat einen gänzlich anderen Hintergrund?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1