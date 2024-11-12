Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Staffel 8Folge 152vom 12.11.2024
Folge 152: Tödlicher Deal

22 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Das jüngste Gericht - Die Strafverteidigerin Susanne Rust wird in ihrer Wohnung hinterrücks erschossen. Schnell ist klar: Das Opfer kannte seinen Mörder! Die Kommissare stoßen hinter der Fassade einer rechtschaffenen Anwältin auf eine Welt, in der nichts ist, wie es scheint.

