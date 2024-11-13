Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 154: Geplantes Schicksal
22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Wenige Wochen, nachdem eine Wahrsagerin ihr die Karte des Todes legt, wird Victoria Liebig mit aufgeschnittenen Pulsadern in ihrer Wohnung aufgefunden. Wählte die junge Frau tatsächlich den Freitod, oder wurde sie kaltblütig ermordet? Zwischen übersinnlichen Kräften und blankem Wahnsinn stoßen die Kommissare auf eine erschreckende Wahrheit ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1