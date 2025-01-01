Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mörderische Fassade

SAT.1Staffel 8Folge 155
22 Min.Ab 12

Die Leiche der erstochenen Gabi Mirgel wird in einem See aufgefunden. Doch wer entledigte sich der Frau auf so grausame Weise? War es ihr brutaler Ehemann, oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Umfeld? Die Kommissare ermitteln in einem Milieu aus aufgestauten Aggressionen, ehelicher Gewalt und heimlichen Affären ...

SAT.1
