Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 156vom 14.11.2024
Folge 156: Teuflisches Quartett

22 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Vier Frauen, die sich verbündet haben, schicken Vera Meissner ein Video. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um ein Sexvideo, dessen Protagonist ihr Ehemann Alexander Meissner ist. Das soll aber erst der Anfang des drohenden Unheils im Leben des Arztes sein. Schon bald steht er unter Mordverdacht ...

