Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 167: Steif gefroren
22 Min.Ab 12
Der Tantrameister Lakshmi Ananad wird erfroren, gefesselt und mit einem Slip auf dem Kopf in einem Park aufgefunden. Schnell wird klar: Der Tote war kein Kostverächter und schlief mit all seinen Kundinnen. Auf der Suche nach dem Täter verfangen sich die Kommissare in einem Netz aus liebestollen Ehefrauen und eifersüchtigen Ehemännern ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1