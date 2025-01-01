Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 172
Folge 172: Der Polizistenmörder

22 Min.Ab 12

Tod eines Polizisten - Oliver Borchert wird während eines Einsatzes erschossen - sein Kollege Erik Preuß überlebt schwer verletzt. Die Dealer können fliehen. Waren die beiden Polizisten einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, oder sind sie in den tückischen Hinterhalt eines kaltblütigen Mörders geraten?

