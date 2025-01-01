Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 174: Töchter der Erde
22 Min.Ab 12
Teuflische Rituale: Die Leiche einer bizarr geschmückten jungen Frau führt die Kommissare zu einem Bauernhof, den eine Gemeinschaft von Frauen bewohnt. Schnell wird klar, dass hinter der idyllischen Fassade des Hofes menschliche Abgründe lauern, die jederzeit weitere Opfer fordern können.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1