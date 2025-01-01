Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Dabei sein ist alles

SAT.1Staffel 8Folge 21
Dabei sein ist alles

Dabei sein ist allesJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 21: Dabei sein ist alles

22 Min.Ab 12

Eine Musterschülerin wird zum Drogenjunkie und stirbt an einer Überdosis, aber ihr Tod wirft Fragen auf. Hat sie die Drogen freiwillig genommen oder wurde sie dazu gezwungen? Um das Rätsel zu lösen, müssen die Kommissare einen ungewöhnlichen Weg gehen...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen