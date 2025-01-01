Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Dabei sein ist alles
22 Min.Ab 12
Eine Musterschülerin wird zum Drogenjunkie und stirbt an einer Überdosis, aber ihr Tod wirft Fragen auf. Hat sie die Drogen freiwillig genommen oder wurde sie dazu gezwungen? Um das Rätsel zu lösen, müssen die Kommissare einen ungewöhnlichen Weg gehen...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1