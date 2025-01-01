Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Der falsche Freund
22 Min.Ab 12
Ein Mann will sich und eine unbekannte Frau in den Tod stürzen - eine brenzlige Situation für die Ermittlerin Nina Schmeuser. Wird es ihr gelingen, den scheinbar gestörten Mann vom Sprung in den Freitod abzuhalten? Schließlich steht nicht nur sein Leben auf dem Spiel ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1