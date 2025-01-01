Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der falsche Freund

SAT.1Staffel 8Folge 25
Der falsche Freund

Der falsche FreundJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 25: Der falsche Freund

22 Min.Ab 12

Ein Mann will sich und eine unbekannte Frau in den Tod stürzen - eine brenzlige Situation für die Ermittlerin Nina Schmeuser. Wird es ihr gelingen, den scheinbar gestörten Mann vom Sprung in den Freitod abzuhalten? Schließlich steht nicht nur sein Leben auf dem Spiel ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen