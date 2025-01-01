Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Abgeblitzt
22 Min.Ab 12
Natalie Rapp liegt gefesselt und geknebelt in einer Badewanne. Mit jedem Tropfen Wasser füllt sich das Becken, mit jedem Tropfen mehr droht die junge Frau zu ertrinken. Ein perfides Spiel auf Leben und Tod beginnt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1