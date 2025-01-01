Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koffer voller Hoffnung

SAT.1Staffel 8Folge 29
Folge 29: Koffer voller Hoffnung

22 Min.Ab 12

In einer Kneipe verliert ein Mann die Nerven und nimmt die Gäste als Geiseln. Seine Forderungen sind merkwürdig: Er behauptet, ein Justizopfer zu sein und will mit dem Staatsanwalt Hendrik Sommertal reden - andernfalls werde er die Geiseln töten ...

SAT.1
