Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Tödlicher Nachtisch
22 Min.Ab 12
Ein Junggesellenabschied endet anders als gedacht. Für die Feier haben sich der Ermittler Christian Becker und seine Freunde etwas Besonderes ausgedacht: Sie naschen Früchte von dem nackten Körper des Foodmodels Cindy Fleischmann. Doch nur wenige Stunden nach der Feier ist sie tot ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1